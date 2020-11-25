اليوم السابع
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وزير الدفاع الإيرانى الأسبق يخوض انتخابات الرئاسة 2021.. تعرف عليه

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 12:12 ص
وزير الدفاع الإيرانى الأسبق يخوض انتخابات الرئاسة 2021.. تعرف عليه العميد حسين دهقان وزير الدفاع الإيراني الأسبق
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أعلن العميد حسين دهقان، وزير الدفاع الإيرانى الأسبق، ومستشار المرشد الأعلى العسكرى حاليا، ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية التى ستجرى العام المقبل.

وقال دهقان فى مقابلة تلفزيونية: "أعلن استعدادى لخوض انتخابات الرئاسة لعام 2021، وسأقوم بتنفيذ مسار النمو والتنمية بأقل تكلفة".

ووصف دهقان نفسه بأنه "عنصر وطنى وثورى ولدى كل الإمكانات الفكرية والعقلية والتنفيذية لدفع أهداف ومصالح النظام والثورة".

وشدد أول المترشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية، على أنه لا ينتمى إلى التيارين السياسيين التقليديين فى البلاد، الإصلاحى والمحافظ، متعهدا بالسعى "إلى إيجاد جو من التفاهم والإجماع، والتفاهم الوطنى وأجواء للحوار مع العالم من منطلق القوة والعزة".

ويعد دهقان المرشح الأول الذى أعلن عن نيته لخوض السباق الرئاسى فى يونيو 2021 المقبل عضو بالحرس الثورى الإيرانى منذ ما يقرب من 41 عاما، حيث بدأ نشاطه العسكرى عام 1979 بالانضمام إلى الحرس الثوري وكان عضواً فيه خلال الحرب العراقية الإيرانية.

وشغل دهقان، منصب رئيس مؤسسة الشهيد فى حكومة الرئيس السابق المتشدد أحمدي نجاد لفترة ، ثم فى الحكومة الأولى لحسن روحاني، أصبح وزيراً للدفاع بين عامى 2013 – 2017، وكان نائبا لوزير الدفاع خلال فترة رئاسة أكبر هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمى.

 حاصل على الدكتوراه في الإدارة العامة من جامعة طهران، وتولى قيادة القوات الجوية التابعة للحرس الثورى لفترة بدأت عام 1990.

ويعد مستشار المرشد الأعلى العسكرى، أول شخصية تعلن رسميا نيتها الترشح للانتخابات المقبلة.

وتشير وسائل إعلام إيرانية عن استعداد قادة آخرين من الحرس الثوري لخوض الانتخابات الرئاسية، بمن فيهم يرويز فتاح رئيس مؤسسة المستضعفين، وسعيد محمد، قائد معسكر خاتم الأنبياء، وعزت الله زرغامي عضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية للترشح للرئاسة.


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اليوم السابع بلس

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