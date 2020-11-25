اليوم السابع
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خالد صلاح
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وزير الخارجية الجزائرى يبدأ جولة خارجية تشمل نيجيريا والنيجر

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 10:30 م
وزير الخارجية الجزائرى يبدأ جولة خارجية تشمل نيجيريا والنيجر صبري بوقدوم وزير الشؤون الخارجية الجزائرى
أ ش أ

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بدأ صبرى بوقدوم وزير الشؤون الخارجية الجزائرى، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية لنيجيريا تستغرق يومين بدعوة من نظيره النيجيرى جيفري أونياما، يعقبها زيارة للنيجر للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.
 
وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية مساء اليوم، أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار علاقات الصداقة والتعاون التقليدية التي تربط البلدين، ستكون فرصة لتعزيز الشراكة الثنائية، خاصة في مجالات الطاقة والتجارة والنقل، الاستثمار والتعليم العالي، وإعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي في العديد من القطاعات .
 
وأضاف البيان أن هذه الزيارة ستشكل فرصة للوزيرين لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية ومواصلة تقاليد التشاور بخصوص مواقفهما، خاصة داخل الاتحاد الإفريقي والمحافل الدولية الأخرى.
 
وسيشارك بوقدوم بعد ذلك في الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي (OIC)، المزمع عقدها في نيامي بالنيجر يومي 27 و 28 نوفمبر الجاري.
 
وخلال تواجده في نيامي ، سيلتقي وزير الخارجية الجزائري مع نظيره بالنيجر كالا أنكوراو، حيث سيجري معه تقييمًا للتعاون الثنائي في جميع المجالات وسيتبادلان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في منطقة الساحل وأفريقيا.
 

الجزائر

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نيجيريا

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