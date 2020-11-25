اليوم السابع
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وزارة العدل تطلق مشروع الأرشيف الإلكترونى لحفظ ملفات القضايا الورقية

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 05:54 م
وزارة العدل تطلق مشروع الأرشيف الإلكترونى لحفظ ملفات القضايا الورقية وزير العدل المستشار عمر مروان
كتب إبراهيم قاسم

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عرضت وزارة العدل خلال مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، الذي أقيم خلال الفترة من 22 وحتى 25 نوفمبر بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، مشروع الأرشيف الإلكتروني.

يهدف المشروع إلى حفظ ملفات القضايا الورقية إلكترونيًا، وذلك من خلال عمليات المسح الضوئي؛ لحفظها مع إتاحة آليات بحث رقمية واسعة وسريعة، واستخراج نسخ من المستندات من خلال البحث بالرقم القومي، أو الاسم، أو رقم الدعوى.

* أهداف المشروع

- حفظ الوثائق من التلف والعبث والفقد لمدد طويلة بأقل تكلفة.

- إتاحة إجراء عمليات استرجاع الوثائق .

- صغر مساحة التخزين.

- سرعة تحديث المعلومات و الملفات.

- رفع مستوى سرية نظم الحفظ.

- تقديم خدمات أفضل للتيسير على المواطنين.

- الحد من الفساد الإداري، وتيسير وصول المواطنين لحقوقهم.

 

يشمل المشروع جميع المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، وعددها ثماني محاكم ، بالإضافة إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإجمالي 110 ألف قضية ، بواقع 8 مليون ورقة ، والعمل جارٍ على توسيع نطاق عمل المشروع في قطاعات الوزارة ، وكافة محاكم الجمهورية، وهو ما يتوقع معه معالجة ما يجاوز 2مليار ورقة.

 

 

الارشفة الالكترونية
الارشفة الالكترونية

 

الارشيف الالكترونى
الارشيف الالكترونى

 


وزارة العدل

معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا

مشروع الأرشيف الإلكتروني

حفظ ملفات القضايا إلكترونيا

المسح الضوئي

الدعوى

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