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وزارة العدل تحدد 6 طرق لـ "تأمين ورقمنة " وثائق الدولة الرسمية

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 05:20 م
وزارة العدل تحدد 6 طرق لـ "تأمين ورقمنة " وثائق الدولة الرسمية وزير العدل المستشار عمر مروان
كتب إبراهيم قاسم

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عرضت وزارة العدل خلال مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، الذي أقيم خلال الفترة من 22 وحتى 25 نوفمبر بمركز مصر للمعارض الدولية  بالقاهرة الجديدة، مشروع الوثائق المؤمنة والذكية.

وقالت الوزارة ، أنه في إطار المشروع القومي لتأمين ورقمنة وثائق الدولة الرسمية، قامت وزارة العدل بالتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، بتطوير ورقمنة كافة المحررات الصادرة من المحاكم ومصلحة الشهر العقاري، وتحويلها إلى محررات ذكية، يمكن من خلال خصائصها الإلكترونية حفظ بياناتها، وتتبعها، فضلاً عن تأمينها بأحدث العلامات التأمينية، من بينها: ـ

•       طباعة سرية.

•       خطوط متداخلة.

•       علامات مائية.

•       شعيرات مؤمنة.

•       هوليجرام.

•       تزويد المحرر بذاكرة إلكترونية (Q.R)، يُحفظ بها بعض بيانات المحرر .

وسوف يتم البدء بالعمل بالمحررات الجديدة في المرحلة الأولى من المشروع، وذلك بنطاق المحاكم الابتدائية بكل من محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وكذا بمكاتب الشهر العقاري والسجل العيني وفروع التوثيق، الواقعة بنطاق تلك المحافظات.

 

 

مشروع الوثائق المؤمنة والذكية
مشروع الوثائق المؤمنة والذكية

 

 
2222
مشروع الوثائق المؤمنة والذكية

 

2222

 

مشروع الوثائق المؤمنة والذكية

 

 


وزارة العدل

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