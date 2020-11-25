وزارة الدفاع الجزائرية تعلن إحباط محاولات هجرة غير شرعية وتوقيف 179 شخصا

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية ، اليوم الأربعاء ، عن إحباط محاولات هجرة غير شرعية وتوقيف 179 مهاجرا غير شرعي بعدة ولايات.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في الحصيلة العملياتية التي أعلنتها اليوم للفترة من 18 – 24 نوفمبر الجاري إن حرس السواحل وقوات الدرك الوطني (تابع للجيش) قامت بإحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 112 شخصا كانوا على متن قوارب بكل من ولايات: وهران وعين تموشنت ومستغانم وتلمسان (شمال غرب)، فيما تم توقيف 67 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وأدرار (شمال غرب) والوادي والطارف وتبسة (شمال شرق) وغرداية (وسط).

وأوضحت أنه تم توقيف 13 تاجر مخدرات خلال نفس الفترة وضبط كميات ضخمة من المخدرات تُقدر بـ10 قناطير و94,850 كيلوجرام تم إدخالها عبر الحدود مع المغرب، بحسب وزارة الدفاع الجزائرية.