واشنطن تعتزم فرض عقوبات 4 كيانات تدعم برنامج إيران الصاروخى

كتب أحمد عرفة

قال إليوت إبرامز، المبعوث الأمريكي لإيران، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستفرض عقوبات على 4 كيانات تدعم برنامج إيران الصاروخي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأضاف المبعوث الأمريكي لإيران، أن الكيانات الـ4 الداعمة لبرنامج إيران الصاروخي مقرها الصين وروسيا.

وأوضح المبعوث الأمريكي إلى إيران: المزيد من العقوبات على طهران خلال أسابيع.

وتستمر العقوبات الأمريكية ضد إيران في محاولة من واشنطن لمحاصرة طهران من خلال تصعيد العقوبات ضدها، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 18 بنكا إيرانيا، وأكد موقع وزارة الخزانة اعتبار القطاع المالي من الاقتصاد الإيرانى خاضعا للأمر التنفيذي 13902، وأضاف أن الخزانة الأمريكية أصدرت ترخيصا عاما للسماح بعمليات معينة ترتبط بمؤسسات مالية إيرانية محظورة بموجب الأمر التنفيذى.