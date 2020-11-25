هيئة البترول ترسل ضوابط العمل الجديدة لشركات القطاع لمكافحة كورونا

كتبت – مروة الغول

أرسلت الهيئة المصرية العامة للبترول لجميع شركات قطاع البترول "العام والمشترك والاستثمارى إخطارات بضوابط العمل بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية ، وفي إطار خطط الحكومة ورفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ علي الصحة العامة وسلامة كافة العاملين بشركات قطاع البترول وتأكيدا علي التوجيهات الصادرة في هذا الشأن وفق احتياجات وصالح العاملين فإنه يتم العمل بإتباع ما يلي ..

1- يستمر العمل بذات التوجيهات الصادرة بشأن تشغيل السيدات العاملات بالشركات كما هي مسابقا .

2 – لا تزيد قوة العمل بالمراكز الرئيسية عن 50 % مع الإستمرار في العمل من المنازل والقيام بالأعمال المطلوبة ويتناوب العاملون وفقا لما تراه كل شركة مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والحفاظ على المسافات والتباعد الأمن في أماكن الجلوس وحسن التهوية والتطهير المستمر.

3- بالنسبة للمواقع الإنتاجية " الحقول والمصانع " يتم التخفيض طبقا لما يراه رئيس الشركة حفاظا علي الإنتاج مع تحقيق التباعد الاجتماعي وحسن التهوية والتطهير المستمر .