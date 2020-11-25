"هنجملها" ..مبادرة بمدينة قوص بقنا لتجميل الشوارع والميادين.. صور‎

قنا صابر سعيد

دشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص جنوب قنا، برئاسة اللواء خالد فوزى، وإدارة قوص التعليمية برئاسة الدكتور محمد خلف، مدير عام الإدارة، مبادرة تنموية لتجميل وتشجير شوارع وميادين المدينة، بحسب تصريح المهندس أبوالحسن، سعيد مدير التعليم الفنى بقوص .

حضر تدشين المبادرة من أمام مجلس مدينة قوص، محسب حسانى نائب رئيس مجلس أمناء تعليم قوص، وعزت الشريف، مدير العلاقات العامة، وفريق طلبة مدرسة الزراعة بخزام، وعمال الإدارة الزراعية بمجلس مدينة قوص .

وأشار مدير تعليم قوص، إلى أن "هنجملها" هى مبادرة تنمية دشنت بالتعاون مع مجلس مدينة قوص وإدارة التعليم الفني، وتهدف إلى تشجير ورفع كفاءة المشهد الجمالى لشوارع وميادين المدينة بعد انتهاء كافة أعمال البنية التحتية بالمدينة، مؤكدا على أن المبادرة تحمل سمة الاستمرارية.

ولفت مدير التعليم، أنها تعمل دائما داعمة لكافة المؤسسات الخدمية بمركز قوص عقب انتهاء أعمال الإحلال والتجديد بهذه المؤسسات، من خلال طلبة وطالبات التعليم فنى بأقسامه سواء الزراعى أوالزخرفى أو الميكانيكى من أجل رفع الجانب الجمالى لشوارع وميادين قوص.