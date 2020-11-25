اليوم السابع
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نصف الإسرائيليين يريدون حل الكنيست والتوجه لانتخابات جديدة وفقا لاستطلاع رأي

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 02:47 م
نصف الإسرائيليين يريدون حل الكنيست والتوجه لانتخابات جديدة وفقا لاستطلاع رأي الكنيست
كتب- هاشم الفخراني

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أظهر استطلاع أجرته مؤسسة "كان" الإسرائيلية، ونشرت نتائجه اليوم الأربعاء أن 51٪ من الإسرائيليين يعتقدون أنه يجب حل الكنيست والتوجه إلى صناديق الاقتراع. وذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن 31٪ فقط من الإسرائيليين يعتقدون بضرورة استمرار الحكومة الائتلافية الحالية.

 

وأضافت الصحيفة: أما بشأن المقاعد البرلمانية، فقد تنبأ الاستطلاع بأنه اذا شكل رئيس الاركان السابق جادي ايزنكوت حزبا جديدا برئاسته، فسيحصل على عدد كبير من المقاعد.

 

وأوضحت الصحيفة أنه في حال تم حل الكنيست، فإن 37٪ من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون بأن بنيامين نتنياهو سيكون رئيساً للوزراء .

 

وأظهر الاستطلاع أيضًا أن 56٪ يعتقدون أن بانى جانتس وزرير الدفاع شكل لجنة التحقيق بشأن قضية  فساد الغواصات المتهمة فيها نتنياهو لدوافع سياسية، بينما يعتقد 40٪ أنه لا ينبغي أن يقود حزب "أزرق أبيض" في الانتخابات المقبلة.

 

وكشف الاستطلاع أن كتلة اليمين المتطرف تصل إلى ما يقرب من 70 مقعدًا برلمانيا. وبحسب الاستطلاع، يحصل الليكود على 31 مقعدا، وحزب "يمينا" بقيادة نفتالي بينيت على 21 مقعدا، و"يش عتيد- تيلم" على 17 مقعدا.

 

وفيما يتعلق بمسألة الأهلية لمنصب رئيس الوزراء، فقد حصل بنيامين نتنياهو على 36٪ من الأصوات، 57٪ منهم من ناخبي اليمين و15٪ من ناخبي يسار الوسط، صوتوا له في الاستطلاع الحالي.

 

وحظي نفتالي بينيت بنسبة 19٪ ويائير لابيد بنسبة 11٪ وهو أيضًا الفائز الأكبر بين ناخبي يسار الوسط بنسبة 23٪. نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع بني غانتس حظي بنسبة 6٪ فقط في مسألة الملاءمة.

 

 

 


الكنيست

إسرائيل

بنيامين نتنياهو

الليكود

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