اليوم السابع
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نائب محافظ سوهاج يتابع منظومة العمل بإدارات خدمة المواطنين بالوحدات المحلية

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 08:54 م
نائب محافظ سوهاج يتابع منظومة العمل بإدارات خدمة المواطنين بالوحدات المحلية أحمد سامى القاضى - نائب محافظ سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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عقد أحمد سامي القاضي ، نائب محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء ، اجتماعا مع مديري إدارات خدمة المواطنين بمراكز " سوهاج، والمنشاة، وحي شرق، وحي غرب، ومديرية الشباب والرياضة، والصحة "، بحضور الدكتور طاهر موهوب ، مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة سير عمل تلك الإدارات وأهم المعوقات التي تواجهها والعمل على حلها .

واستعرض نائب  المحافظ خلال الاجتماع موقف معدلات أداء العمل داخل الإدارات ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مؤكدا على ضرورة إنجاز الشكاوى المتأخرة، ووضع حلول عاجلة لها، والتنسيق الكامل مع إدارات الأزمات بمجالس المدن في الشكاوى الطارئة.

واستمع " القاضي" الى بعض المقترحات الخاصة بتطوير آلية العمل،  مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن الاجتماع الدورى الخاص بإدارات خدمة المواطنين والذي يتم عقده أسبوعيا سيكون بالتناوب بين الجهات والوحدات المحلية منعا للتجمعات وتطبيقا للإجراءات الاحترازية.

 


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