"مياه البحيرة" تعلن حالة الطوارئ وتنشر معداتها فى مختلف الشوارع لسحب تجمعات الأمطار

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة عن سقوط أمطار غزيرة على مدينتى ادكو ورشيد، وأمطار متوسطة على باقي أنحاء مدن المحافظة.

وأوضحت أن جميع أعمال رفع المياه تم الانتهاء منها في حينه وتظهر سحب كثيفة الآن بدون أمطار، يأتى ذلك أثناء تفقد اللواء محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة مدينة رشيد لتفقد الأعمال ورفع تجمعات المياه.

وأكد نشأت على متابعة غرفة الطوارئ بالشركة لكافة المستجدات أولا بأول على مدار 24 ساعة، ورفع حالة الاستعداد القصوى تأهبا لأى طارئ.