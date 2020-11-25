"مياه الأقصر" تستضيف مسئولى برنامج تترا لمشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه

الأقصر – أحمد مرعى

صرح اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، إن تنفيذ برنامج مشروع "الحلول المتكاملة للمياه" بالأقصر، يأتى ضمن خطة الشركة القابضة لتحسين مستوى الخدمة والكفاءة ومواكبة التحول الرقمى وتقليل الفاقد من المياه، كما يستهدف المشروع تعزيز القدرات وتحسين الأداء التشغيلي والاستدامة المالية وتدارك المشكلات الطارئة وبحث الحلول المثلى لها.

وإستقبلت شركة مياه الأقصر، كل من جون هندرسون مدير مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه، ومهدى هندية مدير قسم المرافق والأصول، ومحمد على صبري نائب مدير المشروع، وبصحبتهم مديرى العمل بالمكتب الإستشارى، وذلك ضمن عدد من ورش العمل إستكمالاً لتنفيذ مشروع الحلول المتكاملة للمياه والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث ضمت الإجتماعات نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الأقصر، ورؤساء القطاعات ومديرى عام الإدارات لمناقشة خطة عمل السنة الثانية للمشروع والتى تتمثل فى أربع محاور رئيسية وهى :"إدارة الأصول - جودة الخدمة - استرداد التكاليف - الكفاءة التشغيلية".

كما يهدف المشروع إلى إستعادة التكلفة الكلية للتشغيل والصيانة والأرتقاء بالكفاءة التشغيلية والتحول الرقمي في إدارة الأصول وايضاً إلى زيادة نسب التحصيل وتقليل فاقد المياه بنسبة 22%، كما يساهم في تأهيل معامل المياه للحصول على شهادة الأيزو 17025 وترشيد الطاقة وتوفير البرامج الإلكترونية وتطوير مؤشرات الأداء، واستعادة تكلفة الإحلال والتجديد بنسبة 50%، بما يساعد ذلك على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة .



مياه الأقصر تستضيف مسئولى برنامج تترا لمشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة