مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: زيارة بومبيو للجولان استفزازية

كتب أحمد عرفة

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا تعتبر زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للجولان السوري المحتل، عملا استفزازيا، متابعا: "ندعو باستمرار للحفاظ على وحدة سوريا واحترام سيادتها وسلامة أراضيها، وندعو لنبذ خطط تقسيم هذا البلد وإطالة أمد النزاع فيه".

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: "هذا يخص سواء شرق سوريا أو غربها، بما في ذلك الجولان السوري المحتل، الذي نعتبر زيارة المسؤول الأمريكي الرفيع له استفزازا"، موضحا أن العمليات الجارية في الأراضي حيث الحضور الأمريكي غير الشرعي تثير قلقا بالغا لدى موسكو.

ولفت مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أنه إضافة لتشجيع النزعات الانفصالية من قبل قوة الاحتلال الخارجي، وقطع الروابط التاريخية بين مختلف الطوائف السورية، تجري هناك عرقلة الجهود لاستعادة وحدة أراضي البلاد، كما لفت إلى التضيق المستمر على السكان ونهب حقول النفط وتلويث البيئة، إضافة إلى ورود تقارير عن إطلاق سراح مسلحين سابقين من السجون، وتوجههم إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة السلطات السورية، وأنباء عن التحضير لمحاكمة مواطنين، بينهم أجانب من قبل "محاكم غامضة.