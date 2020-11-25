اليوم السابع
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مقتل 4 جنود كنديين بتشاد فى هجوم يشتبه أنه من تنفيذ بوكو حرام

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 06:31 م
مقتل 4 جنود كنديين بتشاد فى هجوم يشتبه أنه من تنفيذ بوكو حرام عناصر من الجيش التشادى
نجامينا (رويترز)

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قال مسؤول محلى اليوم الأربعاء، إن أربعة جنود كنديين فى جنوب غرب تشاد قتلوا وأصيب عشرات آخرون فى انفجار بقارب يعتقد أنه تم بعبوة ناسفة بدائية الصنع، مشيرا إلى أنه من تنفيذ جماعة بوكو حرام المتشددة.

 

وعانت تشاد من هجمات شنتها بوكو حرام، ومقرها نيجيريا، على أراضيها منذ عام 2015، وتفجر التمرد لأول مرة فى شمال شرق نيجيريا فى 2009 قبل أن يمتد إلى تشاد والنيجر وشمال الكاميرون وتسبب فى مقتل أكثر من 30 ألف شخص.

 

وقال ديمويا سوابيبي، وهو مدير منطقة فى بلدة باجا سولا، إن الانفجار حدث ليل الثلاثاء على قارب كان مارا قرب نجوبوا على بعد نحو 25 كيلومترا من الحدود النيجيرية.

 

وأضاف "العبوة الناسفة كانت موضوعة فى قاع القارب. نحاول أن نتحرى ما إذا كانت هذه تقنية جديدة لبوكو حرام".

 


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