مقتل سائق تاكسى بالإسماعيلية بطعنة نافذة فى مشاجرة.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح - صبرى غانم

لقى سائق تاكسى مصرعه فى الحال، بطعنة نافذة فى الفخد الأيسر، بسلاح أبيض، بعد مشاجرة مع مواطن بمنطقة إبراهيم سلامة وسط مدينة الإسماعيلية وعلى بعد أمتار من ديوان عام محافظة الإسماعيلية.

وقال شهود عيان، إن مشاجرة نشبت بين (عبد الله صبرى رمضان) 33 عامًا، موظف ويعمل على تاكسى، وبين مواطن آخر، وقام المواطنين فى الشارع بإنهاء الخلاف، ثم عاد طرف المشاجرة، وطعن السائق بطعنة نافذة فى الفخد الأيسر بسلاح أبيض مما أصاب الشريان المتصل بالقلب وأدى إلى إصابة السائق بهبوط حاد فى الدورة الدموية وتوفى في الحال، وتم نقلة إلى مشرحة مستشفى الصدر بالإسماعيلية.

تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من المقدم مروان الطحاوى، رئيس مباحث قسم ثانٍ، بمقتل، سائق تاكسى، طحنًا فى الفخذ خلال مشاجرة مع مواطن آخر بمنطقة إبراهيم سلامة وسط مدينة الإسماعيلية، على الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف، وتمت معاينة الجثة، ونقلها إلى مشرحة مستشفى الصدر، وجارى البحث على الجانى، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وانتقتلت النيابة العامة لمباشرة الجثمان، وأمرت بتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة.

والشاب القتيل متزوج ولديه ثلاث بنات أكبرهم فى الصف الثالث الابتدائى، ويسكن فى شارع الثلاثينى بالإسماعيلية.

السائق الضحية عبد الله صبرى رمضان

السائق الضحية عبد الله صبرى رمضان

السائق الضحية عبد الله صبرى رمضان خلال عملة بقناة السويس

السائق الضحية عبد الله صبرى رمضان خلال عمله

السائق الضحية عبد الله صبرى رمضان

السائق الضحية عبد الله صبرى رمضان