مصرع ربة منزل فى حادث تصادم بطريق بلبيس - العاشر من رمضان

لقيت ربة منزل بقرية كفر إبراهيم بالشرقية، مصرعها فى حادث تصادم وقع بين سيارة ربع نقل وتروسيكل طريق" بلبيس- العاشر من رمضان" وبالعرض على نيابة بلبيس العامة، صرحت برئاسة كريم عبد الكريم، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، بالدفن.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ببلاغ من مستشفى بلبيس المركزى بوصول" ياسمين ال ع" 25 سنة ربة منزل مقيمة قرية كفر إبراهيم، دائرة مركز بلبيس جثة هامدة.

تبين من التحريات وفاتها فى حادث تصادم وقع بين سيارة ربع نقل وتروسيكل بطريق" بلبيس- العاشر" وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتحرر محضر بالواقعة.