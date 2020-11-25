مصادر بمحافظة القاهرة: ارتفاع المبانى لن يتجاوز "أرضى و5 أدوار"

كتب سيد الخلفاوى

أكدت مصادر بمحافظة القاهرة، أن ارتفاعات المبانى فى اشتراطات البناء الجديدة لن تتجاوز أرضى و5 أدوار على مستوى محافظة القاهرة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال أيام، وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن اشتراطات البناء ستكون متشابهة بنسبة كبيرة فى باقى المحافظات، كما سيتم السماح باستكمال بناء العقارات الصادر لها تراخيص مسبقا دون نقص في عدد الأدوار المصرح بها في الرخصة، ودون إجراء أى تغيير في شروط الترخيص المسبق إصداره.



وتستعد محافظة القاهرة لإعلان الاشتراطات الجديدة لتراخيص البناء المقرر استئنافها خلال أيام، وذلك بعد توقفها 6 أشهر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، لإعادة التنسيق على مستوى المحافظات والسيطرة على العشوائية فى البناء والضغط على المرافق العامة، وكذلك منع المبانى المخالفة، وسمحت محافظة القاهرة للحاصلين على تراخيص مسبقا قبل قرار وقف البناء باستئناف البناء مرة أخرى بشرط ألا يتجاوز ارتفاع البناء 4 أدوار بشكل مؤقت حتى صدور الاشتراطات الجديدة، وبالنسبة لمن أكمل البناء دون تشطيبه بارتفاعات مطابقة للترخيص الذى يملكه، فعليه أن يستكمل أعمال التشطيبات دون مساءلة قانونية.



ومن بين المناطق المقترح وقف البناء السكنى بها، حسب ما أكدته مصادر لـ"اليوم السابع"، منطقة وسط القاهرة، ومناطق تتميز بالطابع المعمارى والتاريخى ولها طراز معمارى، كذلك المناطق المزدحمة بالسكان.



