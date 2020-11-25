مستشار ترامب يعلن إصابته بكورونا بعد مشاركته بمؤتمر صحفى الأسبوع الماضى

كتب أحمد عرفة

أعلن بوريس إبشتاين، مستشار الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إصابته بفيروس كورونا، بعد أن شارك في مؤتمر صحفي مطول الأسبوع الماضي مع عدد من محامي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال مستشار الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته: لقد ثبتت إصابتي بكورونا، أعاني من أعراض خفيفة، وأتبع جميع البروتوكولات المناسبة، بما في ذلك الحجر الصحي وتعقب جهات الاتصال.

وقبلها وقف مستشار الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته خلال المؤتمر الصحفي يوم الخميس الماضي إلى جانب محامي ترامب رودي غولياني، الذي أعلن نجله أندرو إصابته بكورونا في اليوم التالي.