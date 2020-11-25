مساعد نائب رئيس"المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات منطقة الـ800 فدان

كتب أحمد حسن

تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بقطاعي (ج – د) بمنطقة الـ800 فدان بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، يرافقه المهندس عادل النجار، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز.

واستهل المهندس كمال بهجات، جولته، بمتابعة معدلات أداء تنفيذ الطرق والمرافق بالمنطقة، كما تفقد مشروع الإسكان المخصص لمحدودى الدخل بعدد 936 وحدة سكنية بمساحة ٧٥م٢ للوحدة، وأشاد بحجم الأعمال المبذولة بالمشروع، كما شدد على مواصلة الجهود للانتهاء من المشروع قبل موعده المحدد في سبتمبر 2021.

وتفقد المهندس كمال بهجات، مشروع تنفيذ محطة رافع المياه، والذي يشمل خزان مياه سعة 20 ألف متر مكعب، والمقرر أن يخدم مناطق الـ800 فدان وربوة أكتوبر ومشروع دجلة بالمز ومنطقة غرب المطار، بجانب المنطقة الصناعية والميناء الجاف.

كما شدد المهندس كمال بهجات، علي ضرورة تكثيف معدلات العمل لتشغيل مشروع محطة رفع المياه في أقرب وقت ممكن لتحقيق الاستفادة المطلوبة، مشيراً إلى أن الجولة تأتى في إطار المتابعة الدورية لمعدلات أداء المشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة وإزالة أي معوقات.