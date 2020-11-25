مد أجل الحكم فى استشكال زوج هالة صدقى على حبسه شهر لجلسة 30 نوفمبر

كريم صبحى

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، مد أجل الحكم فى استشكال زوج الفنانة هالة صدقى على حكم حبسه شهر، لامتناعه عن دفع نفقة لجلسة 30 نوفمبر .

وقضت محكمة الأسرة، بحبس زوج الفنانة هالة صدقي شهرا لامتناعه عن دفع متجمّد مبلغ النفقة المحكوم لها ولأولادها به وقيمته 155 ألف جنيه، وقدّم الزوج إشكالاً في تنفيذ حكم الحبس الصادر ضده، وقال في الإشكال أنه سدّد متجمّد النفقة ومعه مخالصة موقّعة منها سوف يقدّمها إلى المحكمة التي قررت تأجيل نظر الاستشكال لجلسة 5 نوفمير.

من جانبها، أكدت الفنانة هالة صدقى في تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع" أن محامى زوجها سامح سامى أرسل لها إعلانا يفيد بتقاضيها مبلغ 150 الف وهو باقى مستحقات النفقة، وأنها وقعت على هذا الايصال مشددة على أن ذلك لم يحدث اطلاقاً، خاصة أن النفقة لابد من دفعها فى المحكمة وليس بشكل ودى لافتة إلى أنها تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد زوجها ومحاميه.

وأشارت هالة صدقى إلى أن المحاولات التى يقوم بها زوجها سامح سامى غرضها الأول هو التهرب من دفع باقى مستحقات النفقة، موضحة أنه من المقرر أن تكون هناك جلسة الأسبوع المقبل للحكم فى دعوة المصروفات الدراسية للأبناء والتى تبلغ مليون جنيه، وشددت على أنها لا تريد من كل ما يحدث إلا أن يتركها زوجها وأولادها ليس أكثر من ذلك.