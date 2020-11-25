مدير مركز أورام أسوان خلال لقاءه بالمحافظ: مستمرون فى تقديم خدمة تليق بالمرضى

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

إلتقى الدكتور محمد شوقى مدير مركز الأورام بأسوان، باللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والذى أعرب عن دعمه الكامل لإدارة المركز وتقديم يد العون والعمل على تذليل العقبات حتى يقوم مركز الأورام بدوره الصحى فى تقديم الخدمة الطبية اللائقة للمواطن الأسوانى ومترددى المركز من مرضى الأورام .

وأعرب الدكتور محمد شوقى عن سعادته باللقاء الأول الذى جمعه بمحافظ أسوان، ومدى أهمية الدعم الكامل من جانب المحافظة والعمل على تقديم كافة أوجه الدعم لمركز الأورام، وذلك لرفع كفاءة المنظومة الصحية داخل مركز الأورام بأسوان والارتقاء بالخدمة الصحية للمرضى.

وأكد الدكتور محمد شوقى، أن مركز الأورام بأسوان من أهم المراكز الرائدة ويعد صرح طبى كبير بالمحافظة وداعم للمنظومة الصحية بأسوان باعتباره من أوائل مراكز الأورام فى محافظات الصعيد ومن أفضل المراكز على مستوى الجمهورية فى أداء العمل والانجاز لحالات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أورام الثدى، مشيراً إلى أن المركز حقق معدلات علاجية طيبة فى تنفيذ كافة المبادرات الرئاسية التى تتبناها الدولة لخدمة مرضى الأورام بالصعيد.

وأضاف مدير مركز أورام أسوان، أن المركز يحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للمواجهة الموجه الثانية للفيروس كورونا المستجد، وأنه يتم تكثيف أعمال التطهير اليومية حيث أن المركز شديد الحرص فى الحفاظ على صحة المرضى نظرًا لانخفاض درجة مناعة المرضى و بالإضافة إلى أنه تم التنبيه على كافة الأطقم الطبية على ارتداء الماسكات أثناء التعامل مع المرضى، واستخدام المطهرات. ومع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ سياسة الدولة بالاهتمام بصحة المواطن والعمل على ضخ دماء جديدة فى إدارة مركز الأورام بأسوان وتولى المسئولية القيادات الشبابية، جاء قرار الدكتور محمد شوقى مديرا لمركز الأورام بأسوان خلفا للدكتور صلاح جودة، لتكملة مسيرة المركز فى تقديم الخدمة الصحية لمرضى الأورام بأسوان ومحافظات جنوب الصعيد.