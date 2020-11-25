اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 01:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مدير خدمات نقل الدم: تكنولوجيا تصنيع مشتقات البلازما موجودة فى 14 دولة فقط على مستوى العالم

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 12:14 ص
مدير خدمات نقل الدم: تكنولوجيا تصنيع مشتقات البلازما موجودة فى 14 دولة فقط على مستوى العالم أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور إيهاب سراج الدين مدير عام خدمات نقل الدم القومية، إن أدوية مشتقات البلازما يستفيد منها 3 أنواع لمرضى الكبد ونقص المناعة والهيموفيليا، نستطيع تصنيعها فقط من خلال البلازما، موضحا أن التكنولوجيا الخاصة في تصنيع أدوية مشتقات البلازما في 14 دولة فقط على مستوى العالم، أي أنها تكنولوجيا متقدمة جدا. 
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية ريهام السهلى، أن الهدف من إنشاء مراكز تجميع مشتقات البلازما بمصر هو تحقيق الاكتفاء وتحسين الخدمة الصحية،  مشيرا إلى أن مشروع تصنيع مشتقات البلازما يتم على ثلاث مراحل.
 
وأوضح أنه المرحلة الأولى هي إنشاء مراكز تجميع البلازما وانتهت الوزارة من 6 مراكز وجارى الانتهاء من 6 مراكز أخرى، ويظهر دور الشعب المصرى بالتكاتف، ثم تصنيع البلازما لتعود لمنتجات وتحقق اكتفاء ذاتى، ثم في خط موازى مع المرحلة الثانية هو إنشاء مصنع لتصنيع مشتقات البلازما.
 

البلازما

مشتقات البلازما

بلازما الدم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أستاذ أمراض الدم: إنشاء مراكز تجميع مشتقات البلازما يوفر 300 ألف لتر بلازما سنويا

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 11:04 م

العضو المنتدب لخدمات نقل الدم الأسبق: إنشاء مراكز تجميع مشتقات البلازما بمصر أمن قومى

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 09:50 م

السيسي يوجه بالبدء الفورى فى إنشاء مراكز تجميع مشتقات البلازما بمصر

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 05:11 م

السيسى يلتقي رئيسي مجلس إدارة جريفولز لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 05:06 م

قانون جديد يحظر نقل الدم أو تجميع البلازما إلا بمراكز مرخصة.. اعرف التفاصيل

السبت، 21 نوفمبر 2020 04:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة