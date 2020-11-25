مدير تعليم القليوبية ووكيل المديرية يتابعان الإجراءات الإحترازية بالمدارس.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، عددا من مدارس المحافظة لمتابعة سير العملية التعليمية وتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية حفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين، وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

حيث تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية عيادات التأمين الصحى وغرف العزل داخل المدارس واطمأن على تطبيق إجراءات التباعد بين الطلاب داخل الفصول وارتداء الكمامات.

وأكد الدكتور السيد الفيومى، خلال جولته، بمدرسة الإمام محمد عبده الإبتدائية ببنها على تطبيق الأدوار والمهام بما يضمن سلامة العملية التعليمية وسلامة وصحة الطلاب والعاملين والمعلمين داخل المدارس، كما أكد على أهمية رفع الوعى وترصد المرض واكتشاف أى حالات بشكل مبكر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والقيام بأعمال التطهير والتعقيم بشكل يومى ودورى وتطبيق التباعد الاجتماعى والتهوية الجيدة.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم، على توفير بيئة تعليمية وصحية ملائمة للطلاب والمعلمين وتوفير أجواء ملائمة للدراسة مع تقليل الكثافات ومنع أى تجمعات للطلاب أو أى تزاحم طلابي خلال الدخول والخروج، وفصل الدخول عن الخروج من خلال منافذ منفصلة وعمل مسح حرارى وتواجد المشرفين وأمن المدرسة وتوفير المطهرات بشكل مستمر.

ووجه، بمتابعة نسب الغياب والتواصل مع الإدارة الصحية وإبلاغها بأرقام هواتف الطلاب المتغيبين وعمل التقصى اللازم للمتغيبين، وكذلك التعامل السريع والأمن مع الحالات المشتبهه وتحديد مكان للعزل مع مراعاة الناحية النفسية للطالب وتقييم الحالة وتطبيق العلاج وفقا لدرجات الإصابة واستيفاء كارت متابعة للمريض المعزول بمعرفة الإدارة الصحي وتطهير غرفة العزل بعد دخول أى حالة وخروجها وابلاغ الإدارة الصحية بأرقام الطلاب المتغيبين لأسباب مرضية وعمل قاعدة بيانات لأولياء الأمور والطلاب بكل مدرسة.

أشاد الفيومي، بالمعلمين والقائمين على العملية التعليمية ودورهم الريادي الأصيل، وإصرارهم على خدمة العملية التعليمية، والمسؤوليات الكبيرة التي تقع على عاتقهم والتزامهم بتفعيل وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من أجل سلامة أبنائنا الطلاب، وتفانيهم في العملية التعليمية على الرغم من التحديات التي يواجهونها.

في ذات السياق أجرت سماح إبراهيم وكيل المديرية جولة تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية والإجراءات الوقائية والإحترازية الموازية لها حفاظا على سلامة الطلاب والقائمين على المنظومة التعليمية.

حيث تفقدت وكيل المديرية يرافقها خالد الشربيني مديرعام إدارة القناطر الخيرية التعليمية مدرستى الشهيد محروس عبد التواب الابتدائية والشهيد محمد عبد اللطيف خفاجي الثانوية بأبو الغيط .

وأكدت سماح إبراهيم وكيل المديرية، على الإلتزام الكامل بكافة متطلبات العملية التعليمية وتوفير مناخ ملائم للطلاب والمعلمين وتحقيق بيئة أمنة لهم والتطبيق المشدد لكل الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية.

خلال متابعة المدارس



مدير تعليم القليوبية خلال الجولة