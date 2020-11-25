مدير أمن القاهرة يتقدم القوات لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار وتنظيم المرور

حرص اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة، واللواء خالد عبد العال، محافظ العاصمة، على أن يتقدما صفوف القوات خلال جولة لتفقد أعمال شفط مياه الأمطار، من الشوارع والميادين.

وتفقد مدير الامن حركة المرور بمنطقة المنصة فى مدينة نصر، وتابع ومحافظ القاهرة جهود رجال الإدارة العامة للمرور، لتنظيم حركة السير، وتقديم المساعدة لقائدى السيارات المعطلة بسبب الأمطار التى تسببت فى تباطؤ حركة السير.

وسقطت أمطار غزيرة على عدة مناطق بالقاهرة، اليوم الأربعاء، منها شارع رمسيس بوسط القاهرة، مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات للقادم من العباسية وغمرة اتجاه ميدان رمسيس ووسط البلد، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

كما هطلت الأمطار على مناطق منها التجمع والقاهرة الجديدة، ومدينة نصر والمقطم، ويتم متابعة الحالة الجوية بشكل دورى، بالتزامن مع تقلبات وعدم استقرار الطقس، دون التأثير على الحركة المرورية لكافة السيارات.

وتحذر إدارة المرور، من السرعات الزائدة أعلى الطرق منعا للحوادث بسبب الأمطار، وأنه يتم رصد اى معوقات مرورية على الطرق، وسيتم التعامل معها من خلال تواجد الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة على كافة الطرق.

وأوضحت إدارة المرور، أنه تم تزويد كافة الطرق بالأوناش لرفع اى أعطال ومعوقات مرورية، وتم التنسيق مع المحافظات للدفع بسيارات شفط المياه مع غرفة العمليات من خلال رقم الاغاثة 01221110000، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.