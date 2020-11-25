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محامى زوج نانسى عجرم عن إدانة فادى الهاشم: كنا نتوقع حكماً آخر

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 12:33 م
محامى زوج نانسى عجرم عن إدانة فادى الهاشم: كنا نتوقع حكماً آخر أسرة نانسى عجرم
كتب : أحمد علوى

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قال جابي جورمانوس، محامي فادي مخائيل الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، والذي قضى بإدانته بجرم المادة 547 (القتل القصدي) معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات التي تنص عن حالة الدفاع عن النفس المشروع، قرار المحكمة لـ ET بالعربي قائلاً: "إنهم كانوا يتوقعون حكما بالدفاع عن النفس المشروط، لكنه جاء بعقوبة الـ 20 سنة معطوفة على مادة ثانية تمنع العقاب، وقانونيا الحكمان يؤديان إلى نفس النتيجة وهي اللا عقاب، وإذا قمنا بقراءة المادة المعطوف عليها القرار تتطابق مع ما قاله فادي في التحقيقات".

وتنص المادة 547 أنه: "من قتل إنسانا قصدا عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة، تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر".
 
وأصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور أمس الثلاثاء قراره الظني بحق فادي مخائيل الهاشم، والذي قضى بإدانته بجرم المادة 547 (القتل القصدي) معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات التي تنص عن حالة الدفاع عن النفس المشروع، على أن يعود لمحكمة الأساس الفصل في هذه النقطة وقد تمت إحالة القرار الى الهيئة الإتهامية في جبل لبنان.

وأشارت التقارير إلى أن قاضي التحقيق أدان الهاشم بجناية القتل، وأُحيل الملف إلى محكمة الجنايات.

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