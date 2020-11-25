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محافظ مطروح يمد تعليق الدراسة غدا الخميس بسبب سوء الطقس

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 06:52 م
محافظ مطروح يمد تعليق الدراسة غدا الخميس بسبب سوء الطقس محافظ مطروح
مطروح - حسن مشالى

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قرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مد تعطيل الدراسة إلى غدًا الخميس 26 نوفمبر 2020 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية والجامعة والحضانة ( طلاب ومدرسين)، وكذا منح الموظفات اللاتى لديهن أطفال بسن الحضانة إجازة غداً نظراً لتوقع سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بمحافظة مطروح .

شهدت مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة والقليوبية"، سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية لموجة من التقلبات الجوية تضرب البلاد من اليوم وحتى الجمعة .

ورصدت عدسة كاميرا اليوم السابع، الأمطار بالشوارع. وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية تشير لاستمرار اندفاع الهواء البارد من أوروبا يعمل علي تكوين السحب الرعدية الممطرة بغزارة علي المدن الساحلية تصل الي الدلتا والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد، ضرورة توخى الحذر فى أماكن تساقط الأمطار وعلى قائدى المركبات أخذ الحيطة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الأمطار وتكون الضباب.

 


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