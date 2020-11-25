محافظ كفر الشيخ يتفقد كمين القرضا ويتابع استعدادات مواجهة موجة الطقس ليلاً (صور)

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، كمين 30 يونيو "القرضا سابقا"، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، بالإضافة لمتابعة أعمال تطوير مدخل محافظة كفر الشيخ من ناحية محافظة الغربية للقادمين من القاهرة وطنطا.



وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن هناك تنسيقا بين غرف العمليات، وشركة المياه ومديرية الرى، لتخفيض الضغط على شبكة الصرف الصحى، وتجهيز كل المعدات في حالة سقوط أمطار متوسطة، مشيرا إلى أن انعقاد غرفة العمليات مستمر على مدار 24 ساعة، وجرى رفع درجة الاستعداد، كما أن هيئة الأرصاد ترسل الخرائط تباعا لمعرفة الأماكن التي تنزل بها أمطار غزيرة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه أشرف على استعدادات المحافظة لمواجهة الطقس السيئ، وهطول الأمطار خلال الأيام المقبلة، وتابع أعمال الحملات المكثفة على المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والمرافق الحيوية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع المواطنين ميدانياً، بالإضافة إلى تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحتى وقتنا الحالي تولي اهتماماً كبيراً بقطاعات المرافق الحيوية، موضحاً أن الركيزة الأساسية في التنمية هو الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطنين.