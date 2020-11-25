اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 02:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد كمين القرضا ويتابع استعدادات مواجهة موجة الطقس ليلاً (صور)

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 01:16 ص
محافظ كفر الشيخ يتفقد كمين القرضا ويتابع استعدادات مواجهة موجة الطقس ليلاً (صور) محافظ كفر الشيخ يتفقد كمين القرضا
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، كمين 30 يونيو "القرضا سابقا"، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، بالإضافة لمتابعة أعمال تطوير مدخل محافظة كفر الشيخ من ناحية محافظة الغربية للقادمين من القاهرة وطنطا.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن هناك تنسيقا بين غرف العمليات، وشركة المياه ومديرية الرى، لتخفيض الضغط على شبكة الصرف الصحى، وتجهيز كل المعدات في حالة سقوط أمطار متوسطة، مشيرا إلى أن انعقاد غرفة العمليات مستمر على مدار 24 ساعة، وجرى رفع درجة الاستعداد، كما أن هيئة الأرصاد ترسل الخرائط تباعا لمعرفة الأماكن التي تنزل بها أمطار غزيرة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه أشرف على استعدادات المحافظة لمواجهة الطقس السيئ، وهطول الأمطار خلال الأيام المقبلة، وتابع أعمال الحملات المكثفة على المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والمرافق الحيوية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع المواطنين ميدانياً، بالإضافة إلى تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحتى وقتنا الحالي تولي اهتماماً كبيراً بقطاعات المرافق الحيوية، موضحاً أن الركيزة الأساسية في التنمية هو الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطنين.

06ecd1f0-3594-4811-ae0f-8e0af9da49f3
 
6ed3c51f-f197-442e-978e-7da896b51107
 
8f8d774a-54bf-41c8-9e62-e5ce6cb488af
 
372fffc7-30ae-4922-ba82-275dbe6c1c40
 
772e7aef-3d9f-4b2f-8d3d-49f9931d0e04
 
e2de8132-a5a2-4293-bde4-0db2d5c683cc

الطقس

الطقس غدا

اخبار الطقس

حالة الطقس

الطقس اليوم

الطقس غدًا

احوال الطقس

حالة الطقس غدا

اخبار الطقس غدا

الطقس في الإسكندرية

الطقس الاربعاء

الطقس الاسكندرية

الطقس في مصر

الطقس في القاهرة

اخبار الطقس اليوم

أحوال الطقس غدا

الطقس الان

أخبار الطقس

حالة الطقس اليوم

الطقس فى الاسكندرية

توقعات الطقس

اخبار الطقس غدا في القاهرة

أخبار الطقس غدا الأربعاء

حالة الطقس يوم الاربعاء

الطقس فى المنصورة

اخبار الطقس غدا في البحيرة

الطقس غدا فى المنصورة

الطقس فى دمياط

الطقس غدا في دمنهور

الطقس في الدقهلية

أخبار الطقس بكره

حالة الطقس في الإسماعيلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة