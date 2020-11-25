محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال صيانة شبكات الصرف ورفع مياه الأمطار

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، أعمال صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي ، لتستوعب الأمطار التي تشهدها عد من مدن المحافظة ، موجها بضرورة رفع مياه الأمطار أولاً بأول .

كما تابع محافظ كفر الشيخ ،رفع مياه الأمطار وتواجد جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة على مستوى المدن بالشوارع، وتكثيف أعمال النظافة وتحسين الخدمات للمواطنين والمتابعة على مدار الساعة مشددًا على تواجد رؤساء المدن ونوابهم والمسئولين لمتابعة أعمال رفع الأمطار حتى انتهاء موجة الطقس السيئ.

كما تفقد اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ، موقع تدوير القمامة بمدينة كفر الشيخ ،والذي سيتم تشغيله خلال المرحلة المقبلة ،موجها بسرعة الانتهاء منه،مشدداً على رفع القمامة من الشوارع والاحياء على مدار الساعة ، وأنه سيتابع بنفسه أعمال النظافة في المدن.