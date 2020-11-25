محافظ شمال سيناء: تشجيع الاستثمار وتطبيق حوافز جديدة للقائمين به

وأعلنت محافظة شمال سيناء، إنه جاء ذلك فى اجتماع اللجنة اليوم برئاسة الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، وبحضور أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ، وفاء بيومي مدير عام بالإدارة المركزية لجذب الاستثمار الداخلى بالهيئة العامة للاستثمار ، سليمان فرج محمد رئيس مركز ومدينة نخل ، فتحى راشد أبو حمدة وكيل وزارة التموين ، المهندس عاطف عبيد مطر وكيل وزارة الزراعة ، أشرف عليوة مدير مكتب خدمة الاستثمار، المهندس أحمد القصاص مدير عام المناطق الصناعية ، المهندس أحمد فايق محسن مدير المنطقة الصناعية ببئر العبد ، المهندس حسام الشريف مدير عام التخطيط العمرانى ، أسامة الشريف مدير ادارة الانتاج والشئون الاقتصادية ، المهندس حسن العلاقمى مدير ادارة المحاجر والملاحات ، وعدد من المعنيين ، وذلك لبحث الموضوعات المقدمة بشأن اقامة المشروعات الاستثمارية داخل نطاق المحافظة .

وأكد المحافظ على اهتمام الدولة وكافة الأجهزة المعنية بدعم وتشجيع الاستثمار على أرض سيناء، مشيرا الى وجود ثروات كبيرة بالمحافظة جاهزة لاقامة صناعات عديدة عليها، الى جانب وجود مناطق صناعية ومساحات متنوعة ومرفقة لاقامة المشروعات .

وأوضح المحافظ أن هناك حوافز عديدة لتشجيع الاستثمار واقامة المشروعات فى المناطق الصناعية داخل المحافظة، من بينها : المنطقة الصناعية ببئر العبد ، منطقة الصناعات الحرفية بالعريش ، والمنطقة الصناعية بوسط سيناء، كما تم تخصيص منطقة أخرى لانتاج وتصنيع الملح وبعض الصناعات المرتبطة به ، وذلك لتشجيع المستثمرين على اقامة مشروعتهم على أرض سيناء طبقا لتوجيهات السيد الرئيس بتنمية وتعمير سيناء واقامة العديد من المشروعات القومية والانتاجية بها، مشيرا الى التواصل مع المركز الوطنى لاستخدمات الأراضى لتحديد سعر مناسب لها لتشجيع المستثمرين .

واستعرض المحافظ الطلبات المقدمة لاقامة محطة تعبئة وتوزيع اسطوانات الغاز بوسط سيناء بتكلفة 5.8 ملايين جنيها وتوفر 9 فرص عمل ، مشروع لاقامة مصنع غسيل وتكرير ملح الطعام شمال قرية الروضة ببئر العبد بتكلفة 5 ملايين جنيها وتوفير 32 فرصة عمل ، وانشاء مصنع آلى لإنتاج الطوب الأسمنتى والبلدورات والانترلوك بالمنطقة الصناعية ببئر العبد بتكلفة 4.2 ملايين جنيها ويوفر 19 فرصة عمل .

وأعلن المحافظ عن افتتاح المنطقة الحرفية بالمساعيد خلال الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة فى أبريل القادم، مؤكدًا أن وزارة التخطيط خصصت مبلغ 4 ملايين جنيها لاستكمال المرافق بالمنطقة .

ومن جانبه أكد أشرف عليوة مدير مكتب خدمة الاستثمار على تطبيق حوافز ومميزات الاستثمار على كافة المشروعات المقامة داخل المحافظة، وأنه تتم الموافقة عليها وفقا لدراسات الجدوى المقدمة وبالتنسيق مع الجهات المعنية لتيسير الاجراءات وفقا لتوحيد الموافقات من مختلف الجهات المعنية .

وأعلن المهندس أحمد القصاص مدير المناطق الصناعية أنه يجرى منح المستثمرين وأصحاب المشروعات تيسيرات وحوافز تشجيعية فى مختلف المناطق الصناعية بالمحافظة ، ومنها : استكمال مرافق الخدمات الأساسية وتخفيض سعر المتر من الأرض ، وغير ذلك من تيسيرات وحوافز، مشيرا الى طرح أراضى المنطقة الصناعية فى بئر العبد على المستثمرين بعد ترفيقها ، وأن عمليات استثمارها طبقًا للضوابط والاشتراطات المقررة وبتيسيرات وحوافز جديدة، حيث تقدم لها عدد من المستثمرين فى مختلف القطاعات وجارى دراستها وانهاء اجراءاتها .