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محافظ دمياط تقرر مد تعطيل الدراسة غداً الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 06:21 م
محافظ دمياط تقرر مد تعطيل الدراسة غداً الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية منال عوض - محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

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قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مد تعطيل الدراسة غداً الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020 بجميع المدارس ، نظرًا لتعرض محافظة دمياط لموجة من الطقس السئ خلال هذه الفترة وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية..

وقالت منال عوض ،تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء للمحافظين ، بإتخاذ اى قرار يتعلق بتعطيل الدراسة فى حال توقع سقوط أمطار غزيرة، تم إصدار هذا القرار على مدار اليومين نظرًا لما شهدته المحافظة من سوء الأحوال الجوية والتى بدأت اليوم الأربعاء، حفاظا على سلامة الطلاب.

 

 

 


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