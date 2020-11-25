محافظ بورسعيد : قرب الإنتهاء من إنشاء الميناء البرى الجديد والحديقة الدولية

بورسعيد محمد فرج

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، قرب الانتهاء من أعمال إنشاء الميناء البرى الجديد، وذلك خلال جولته التفقدية بالميناء البرى الجديد بحى الضواحى لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذى بالمشروع، رافقه خلالها عدد من الأجهزة التنفيذية والشركات الهندسية للمشروع .

وأعلن المحافظ قرب افتتاح الميناء البرى الجديد والحديقة الدولية والذى من المقرر افتتاحه خلال احتفالات المحافظة باعياد 23 ديسمبر .

وخلال تفقده ؛ أشاد محافظ بورسعيد بمعدلات التنفيذ الجارية بمشروع الميناء البرى الجديد ، مؤكدا أن الجميع يعملون على قدم وساق لسرعة الانتهاء من المشروع فى أقرب وقت، لافتا أن هذا المشروع الخدمى التنموى سيحدث نقلة نوعية فى الشكل الحضارى لحى الضواحى باعتباره سيصبح امتدادا لمحور 30 يونيه، وواجهة بورسعيد أمام زائريها، بل سيصبح المحور الأكبر فى بورسعيد بعد نقل كافة وسائل النقل البرى بين المحافظات إلى الميناء البرى الجديد، ويحدث نقلة نوعية فى الحركة المرورية داخل حى الضواحى، مشيرا إلى أن الميناء البرى الجديد يهدف لتطوير ورفع كفاءة أماكن النقل البرى وضمها لتكون فى مكان واحد، للتيسير على المواطنين.

وأشار المحافظ أن الميناء تم تصميمه على أعلى طراز كونه يمثل مدخل بورسعيد ،و سيوفر أعلى درجة من الأمن والأمان من خلال كاميرات المراقبة والإشارات المرورية، وتوفير مساحات مناسبة داخل المجمع بما يسهل ويمنع التكدس، فضلا عن الاعتماد على أحدث النظم التكنولوجية فى النظام الإدارى لمجمع المواقف الجديد .