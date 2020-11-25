محافظ بورسعيد: تنفيذ 3 مشروعات مياه شرب وجار تنفيذ 13 مشروعا للصرف الصحى

بورسعيد – السيد فلاح - محمد فرج

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لمتابعة موقف المشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالمحافظة، وذلك بحضور قيادات وزارة الإسكان، والمحافظة.

وناقش وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد، عددًا من الطلبات المتعلقة بالمحافظة، حيث أكد الوزير أن وزارة الإسكان ممثلة فى أجهزتها المختلفة، تقدم جميع أشكال الدعم للمحافظة، وتنفذ المشروعات المختلفة لخدمة أهالى محافظة بورسعيد.

من جانبه، تقدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالشكر الجزيل للدكتور عاصم الجزار، وقيادات الوزارة، على الجهود العظيمة التى تبذلها وزارة الإسكان فى تنفيذ المشروعات المختلفة فى زمن قياسي لخدمة أهالى محافظة بورسعيد، وفى مقدمتها مشروعات الإسكان والمياه والصرف الصحي.

واستعرض المهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، المشروعات التى تنفذها الهيئة فى محافظة بورسعيد، حيث يجري تنفيذ 3 مشروعات لمياه الشرب، لتحسين الخدمة وزيادة الضغوط، ويستفيد منها 200 ألف نسمة من سكان المحافظة، وتشمل، محطة المياه السطحية جنوب بورسعيد "الكاب" (جار تجارب التشغيل)، ومشروع خطوط المياه الناقلة للمياه المرشحة من محطة مياه الكاب لقرى جنوب بورسعيد، ومشروع محطة تحلية مياه غرب بورسعيد والخطوط الناقلة للمياه المحلاة.

وأضاف رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم وجار تنفيذ 13 مشروعا للصرف الصحي بمحافظة بورسعيد، حيث تم الانتهاء من مشروع تطوير محطة رفع 10S وخط طرد وشبكة انحدار لمنطقة القابوطى، ومشروع استكمال شبكات بورفؤاد، ومشروع صرف صحي النورس، وتم التسليم الابتدائي لمشروع إعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحى ببورسعيد، وجار تسليم مرحلة المعالجة الثلاثية بمحطة معالجة صرف صحي C9 (ثنائي – ثلاثي).

وأوضح المهندس إيهاب خضر، أنه جار تنفيذ مشروع استكمال الحل الدائم لمشروع الإسكان الاجتماعي جنوب بورسعيد، ومشروع إسكان اجتماعى بورفؤاد، ومشروع صرف صحي الزهور، ومشروع صرف صحي الضواحي، ومشروع صرف صحي الشادوف، ومشروع صرف صحي الديبة، ومشروع محطة رفع الحرفيين وتوسعات الجامعة وخط الطرد 3 كم قطر 600 مم، ومشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي بورفؤاد.