اليوم السابع
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محافظ بورسعيد: الوضع لا يستدعى تعليق الدراسة بالمحافظة بسبب الأمطار حتى الآن

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 07:53 م
محافظ بورسعيد: الوضع لا يستدعى تعليق الدراسة بالمحافظة بسبب الأمطار حتى الآن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
ماجد تمراز

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قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد: "لا يوجد حتى الآن ما يستدعى لتعطيل الدراسة فى بورسعيد، لأنه تم تطوير الشوارع وشبكات الصرف وصرف الأمطار وبالتالى لم تتأثر المحافظة بهطول الأمطار، لكن لو استدعى الأمر لتعطيل الدراسة سيتم تعطيلها على الفور".

وعلق الغضبان، على حصوله على جائزة أفضل محافظ عربى، فى جوائز التميز الحكومى العربية، قائلا إنه كان يعلم أنه أحد المرشحين للجائزة، مشيرا إلى أن لابد من توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لأنه بتوجيهاته تم إحداث طفرة فى محافظة بورسعيد، وبتوجياته تم تنفيذ مشروعات تنمية محور قناة السويس، وتم تنفيذ أكبر منطقة حرة اقتصادية وأكبر مطار فى شرق بورسعيد.

وأضاف الغضبان، خلال مداخلة مع الإعلامى محمد مصطفى شردى ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة: "لم أتوقع أن أحصل على جائزة أفضل محافظ في جائزة التميز العربية وما حدث هو إنجاز للدولة المصرية كلها، والرئيس السيسي جعل محافظة بورسعيد قاطرة تنمية وما يحدث من تطور هو لمصر كلها، حيث تم إنشاء مشروعات صناعية واستثمارية عملاقة في المحافظة الباسلة".


بورسعيد

محافظة بورسعيد

الرئيس عبد الفتاح السيسي

امطار

الامطار

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