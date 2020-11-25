محافظ بني سويف يناقش إنشاء كورنيش على النيل من الناحية الشرقية

بنى سويف هانى فتحى

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور ياسر رسلان مدير معهد بحوث النيل – المركز القومي لبحوث المياه ، وفي حضور اللواء هشام شادي ، شرين حسين مدير المكتب الفني بديوان عام المحافظة،المهندس محمود سرحان ، والمهندس إسلام حسانين – المكتب الفني ، حيث تم استعراض مشروع إنشاء كورنيش على النيل من الناحية الشرقية التي تسعى المحافظة لتنفيذه ضمن الخطوات العملية لتحقيق نقلة نوعية في المجال التنموي والسياحي

وأشار محافظ بني سويف إلى أنه تم إعداد المخطط العام والتصور النهائي للمشروع ، مشيرا إلى أن مشروع إنشاء كورنيش من ناحية الشرق حلم لأبناء المحافظة، وأن هذه الخطوة هي الانطلاقة العملية لتحقيقه ، والذي يأتي في إطار الخطة الإستراتيجية التنموية للمحافظة ، وضمن إستراتيجية طموحة للتنمية السياحية المتكاملة،التي ترتكز على تحقيق الاستغلال والاستثمار الأمثل لموارد المحافظة في القطاع الترفيهي والسياحي،بهدف تحقيق نقلة تنموية بكل قطاعات المحافظة،وأن تكون بني سويف ركيزة أساسية للدفع بالاقتصاد القومي

حيث تشمل أهم تفاصيل التصور والمخطط العام للكورنيش الجديد، الذي يتضمن إنشاء كورنيش على الجانب الشرقي من النيل بطول 2 كم في المسافة من كوبري بني سويف العلوي حتى دير العذراء مريم ، ويضم ممشى وفندق سياحي ومنطقة تجارية ومرسى سياحي ومول تجاري ،وذلك ضمن إستراتيجية التنمية السياحية التي أعدتها المحافظة لاستثمار الميزات النسبية والتنافسية المتوافرة بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن مشروع الكورنيش الشرقي يتقاطع مع خطة يتم تنفيذها بالتعاون مع بعض الجهات الشريكة لربط مسار رحلة العائلة المقدسة التي طافت ربوع مصر،حيث سيكون مشروع الكورنيش نقطة هامة من النقاط التي يمر بها مسار رحلة العائلة المقدسة

وعقب الاجتماع اصطحب المحافظ مسؤولي معهد البحوث لزيارة المنطقة المزمع إقامة المشروع بها شرق النيل ، حيث تم تفقد كل المساحات المستهدفة ، والأهمية الإستراتيجية للمشروع من كافة النواحي.

في سياق أخر شنت الوحدة المحلية لمدينة الفشن برئاسة المهندس محمود شاهين رئيس مدينة الفشن بالتعاون مع مركز شرطة الفشن حملة موسعه علي المقاهي والكافيهات بمدينة الفشن للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازيه والوقائية ضد فيروس كورونا .

أسفرت الحملة التي أشترك فيها العقيد محمود مهني مأمور مركز الفشن عن ضبط 150 شيشة في عدد من المقاهى المخالفة بمدينة الفشن وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات

وأكد رءيس مدينة الفشن فى بيان له أن تلك الحملات تأتى تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف لرؤساء المدن والأجهزة التنفيذية لشن حملات دورية على المقاهى والكافتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية حرصاً على سلامة المواطنين من الإصابه بفيروس كورونا

كما زار الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف المستشفى الجامعي ،لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمرضى والوقوف على مدى جاهزية المستشفى للتعامل مع أية مواقف طارئة أو محتملة ،خاصة في ظل توقعات بظهور موجة جديدة من فيروس كورونا، حيث رافقه الدكتور محمد شعبان مدير المستشفى ،الدكتور أحمد بغدادي مدير إدارة الطب العلاجي، ومسئولو إدارات التموين الطب و الصيدلة بمديرية الصحة وبعض الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة

وتفقد نائب المحافظ عدداً من الأقسام والمنشآت بالمستشفى والتي شملت أقسام: الاستقبال والطوارئ ،الغسيل الكلوي والتغذية ،حيث تابع انتظام تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بتلك الأقسام، فضلاً عن تفقد أعمال التطوير الجاري تنفيذها لرفع كفاءة المستشفى وتحسين مستوى الخدمة الصحية والتعليمية المقدمة بها

كما عقد"د.سلامة" اجتماعا بحضور الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب وإدارة المستشفى، حيث تمت مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بمنظومة العمل داخل المستشفى وانتظام تقديم الخدمات بها، وآلية التنسيق بين أجهزة المحافظة والجامعة ضمن خطة المحافظة الشاملة لمجابهة أية أزمات محتملة خاصة فيما يتعلق باستعدادات مواجهة فيروس كورونا ، والتي تشمل عدة محاور مثل: مراجعة الأرصدة المتوافرة بكافة مستشفيات المحافظة" على اختلاف أنواعها وتبعيتها "من المستلزمات الطبية وحقيبة البروتوكول العلاجي المعتمد من الوزارة سواء "لحالات الإصابة أو الأطقم الطبية"، والتأكد من توافر مخزون ورصيد كافي من تلك المستلزمات وغيرها من الإجراءات