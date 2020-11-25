محافظ المنوفية يشدد على إعداد تقارير يومية بمخزون الأكسجين بالمستشفيات

المنوفية - محمود شاكر

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على عرض تقرير يومى بموقف الأكسجين الطبى بكافة مستشفيات المحافظة وضرورة الإسراع فى تعاقد جميع المستشفيات مع الشركات المتخصصة بتزويد الأكسجين الطبى منعاً لحدوث عجز وحفاظا على أرواح المرضى، فضلا عن ضرورة التواصل مع هيئة الشراء الموحد لتوفير مستلزمات المستشفيات من حيث الأسرة وأجهزة التنفس والمستلزمات الطبية الاخرى كما وجه وكيل وزارة الصحة بتخصيص 25 % من مستشفى أشمون العام لاستقبال حالات كورونا.

جاء ذلك خلال إجتماعه اليوم باللجنة العليا لمواجهة كورونا بحضور نائبه محمد موسى والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة والدكتور أسامة الشلقانى وكيل مديرية الصحة للطب الوقائى والدكتور محمد العسكرى مدير إدارة الطب الوقائى والدكتورة رباب الصيفى مساعد وكيل وزارة الصحة والدكتور حسين ابو حسين مدير إدارة مستشفى الحميات والدكتور بشرى فايق مدير التأمين الصحي.

استعرض وكيل وزارة الصحة أخر المستجدات والموقف الحالى لكورونا، مشيرا إلى وجود غرفة متابعة مستمرة لتسجيل الحالات وتقييم حالتها بسيطة ومتوسطة وخطيرة و كذا متابعة حالات العزل المنزلى وتوفير العلاج للمخالطين، وأكد محافظ المنوفية على ضرورة إتباع البروتوكول من حيث خروج المرضى الذين تم استقرار حالتهم الصحية لتوفير أماكن للحالات الاكثر خطورة .

ووجه محافظ المنوفية بسرعة عمل خطاب لوزيرة الصحة بالملاحظات المدونة بشأن عدم توافر الادوية والمستلزمات بالمستشفيات وسرعة توفيرها منعا لحدوث أى عجز بها، مؤكدا على ضرورة توفير كافة أوجه الرعاية لمرضى الكورونا وتقييم حالتهم الصحية بعمل الاشاعات والتحاليل اللازمة لهم مشيرا إلى أنه سيتم عقد لقاء دورى للجنة لمتابعة الموقف أول بأول .