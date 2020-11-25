محافظ الفيوم يفتتح مسجد "رحيم" بقرية الجعافرة بتكلفة 3.2 مليون جنيه.. صور

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقة الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مسجد رحيم أحمد رحيم بقرية الجعافرة بمركز اطسا، بحضور عدد من أئمة ورجال الأوقاف، وأهالي القرية.
وأدى محافظ الفيوم صلاة الظهر بالمسجد، لافتاً أن المسجد تم احلاله وتجديده بالجهود الذاتية، بتكلفة بلغت 3 مليون و 200 ألف جنية، موضحاً أنه تم إفتتاح وإحلال وتجديد 219 مسجداً بالمحافظة منذ عام 2014 حتى عام 2020، بتكلفة تجاوزت 236 مليون جنية.
الجدير بالذكر أن أعمال الإحلال والتجديد بالمسجد، والمبني على مساحة 400 متر، شملت تطوير المسجد وفرشه، واقامة مصلى للنساء ودار تحفيظ قرأن، ومكتبة.
محافظ الفيوم يفتتح مسجد رحيم (1)
محافظ الفيوم يفتتح مسجد رحيم (2)
محافظ الفيوم يفتتح مسجد رحيم (3)
محافظ الفيوم يفتتح مسجد رحيم (4)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة