اليوم السابع
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الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 05:27 م
خالد صلاح
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محافظ الفيوم يفتتح مسجد "رحيم" بقرية الجعافرة بتكلفة 3.2 مليون جنيه.. صور

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 05:12 م
محافظ الفيوم يفتتح مسجد "رحيم" بقرية الجعافرة بتكلفة 3.2 مليون جنيه.. صور محافظ الفيوم يفتتح مسجد رحيم
الفيوم- رباب الجالي

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افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقة الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مسجد رحيم أحمد رحيم بقرية الجعافرة بمركز اطسا، بحضور عدد من أئمة ورجال الأوقاف، وأهالي القرية.

وأدى محافظ الفيوم صلاة الظهر بالمسجد، لافتاً أن المسجد تم احلاله وتجديده بالجهود الذاتية، بتكلفة بلغت 3 مليون و 200 ألف جنية، موضحاً أنه تم إفتتاح وإحلال وتجديد 219 مسجداً بالمحافظة منذ عام 2014 حتى عام 2020، بتكلفة تجاوزت 236 مليون جنية.

الجدير بالذكر أن أعمال الإحلال والتجديد بالمسجد، والمبني على مساحة 400 متر، شملت تطوير المسجد وفرشه، واقامة مصلى للنساء ودار تحفيظ قرأن، ومكتبة.

 

محافظ الفيوم يفتتح مسجد رحيم (1)
محافظ الفيوم يفتتح مسجد رحيم (1)

محافظ الفيوم يفتتح مسجد رحيم (2)
محافظ الفيوم يفتتح مسجد رحيم (2)

محافظ الفيوم يفتتح مسجد رحيم (3)
محافظ الفيوم يفتتح مسجد رحيم (3)

محافظ الفيوم يفتتح مسجد رحيم (4)
محافظ الفيوم يفتتح مسجد رحيم (4)

 


الفيوم

محافظة الفيوم

مديرية الأوقاف بالفيوم

مساجد الفيوم

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