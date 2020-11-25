محافظ الفيوم يسلم 25 منزلاً للأهالى بعد تطويرها بقرية السدح

الفيوم رباب الجالى

سلم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، عدد 25 منزلاً بعد تطويرها بقرية السدح التابعة للوحدة المحلية لقرية الحجر بإطسا، كما سلم 23 عقداً لمشروعات صغيرة للأسر الأولى بالرعاية، بتكلفة 3 ملايين جنيه.



يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بحضور خالد عبد الفتاح مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، وإيمان أحمد ذكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم.



أعرب محافظ الفيوم ـ خلال حفل تسليم المنازل ـ عن بالغ سعادته لمشاركتة أهالي القرية فرحتهم بتطوير منازلهم، مشيراً إلى أن إعادة إعمار المنازل بعزبة السدح جاء بالتنسيق مؤسسات المجتمع المدنى ، في إطار المشروع القومي "حياة كريمة " بما يجعل القرية من القرى الأكثر تطوراً من خلال التعاون المثمر والبناء بين قطاعات ومؤسسات الدولة الحكومية من جانب والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني من جانب آخر بما يعود بالنفع على المواطن.





وأشار محافظ الفيوم ، الى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات عملاقة على أرض الواقع بالدولة المصرية خلال السنوات الست الماضية، يعد معجزة حقيقية بما تحمل الكلمة من معنى، مؤكداً على العمل الجاد ومسارعة الزمن وبذل المزيد من الجهد، وأن يكون الجميع على قدر المسئولية، لافتاً إلى أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من الإصابة أو العدوى بفيروس كورونا المستجد.



كما التقى محافظ الفيوم ، عدداً من أهالي القرية واستمع لمطالبهم ومشكلاتهم التى تمثلت في رصف وتمهيد الطريق الرئيسى ، وزيادة مناسيب مياه الري، ووجه المحافظ بدراسة مشكلات ومطالب أهل القرية والعمل على إيجاد حلول إيجابية لها من خلال الجهات المعنية.



