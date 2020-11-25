محافظ الفيوم يسلم 25 منزلاً للأهالى بعد تطويرها بقرية السدح

سلم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، عدد 25 منزلاً بعد تطويرها بقرية السدح التابعة للوحدة المحلية لقرية الحجر بإطسا، كما سلم 23 عقداً لمشروعات صغيرة للأسر الأولى بالرعاية، بتكلفة 3 ملايين جنيه.
يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بحضور خالد عبد الفتاح مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، وإيمان أحمد ذكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم.
أعرب محافظ الفيوم ـ خلال حفل تسليم المنازل ـ عن بالغ سعادته لمشاركتة أهالي القرية فرحتهم بتطوير منازلهم، مشيراً إلى أن إعادة إعمار المنازل بعزبة السدح جاء بالتنسيق مؤسسات المجتمع المدنى ، في إطار المشروع القومي "حياة كريمة " بما يجعل القرية من القرى الأكثر تطوراً من خلال التعاون المثمر والبناء بين قطاعات ومؤسسات الدولة الحكومية من جانب والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني من جانب آخر بما يعود بالنفع على المواطن.
وأشار محافظ الفيوم ، الى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات عملاقة على أرض الواقع بالدولة المصرية خلال السنوات الست الماضية، يعد معجزة حقيقية بما تحمل الكلمة من معنى، مؤكداً على العمل الجاد ومسارعة الزمن وبذل المزيد من الجهد، وأن يكون الجميع على قدر المسئولية، لافتاً إلى أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من الإصابة أو العدوى بفيروس كورونا المستجد.
كما التقى محافظ الفيوم ، عدداً من أهالي القرية واستمع لمطالبهم ومشكلاتهم التى تمثلت في رصف وتمهيد الطريق الرئيسى ، وزيادة مناسيب مياه الري، ووجه المحافظ بدراسة مشكلات ومطالب أهل القرية والعمل على إيجاد حلول إيجابية لها من خلال الجهات المعنية.
محافظ الفيوم يسلم 25 منزلاً للأهالى بعد تطويرها بقرية السدحالأربعاء، 25 نوفمبر 2020 08:25 م
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سلم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، عدد 25 منزلاً بعد تطويرها بقرية السدح التابعة للوحدة المحلية لقرية الحجر بإطسا، كما سلم 23 عقداً لمشروعات صغيرة للأسر الأولى بالرعاية، بتكلفة 3 ملايين جنيه.
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