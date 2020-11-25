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محافظ الجيزة يعلق الدراسة غداً الخميس بجميع المدارس بسبب الطقس

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 05:26 م
محافظ الجيزة يعلق الدراسة غداً الخميس بجميع المدارس بسبب الطقس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تعطيل الدراسة غدا الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الازهرية، نظرا لسوء الأحوال الجوية وموجة سقوط الأمطار التي من المتوقع أن تتعرض لها المحافظة، وذلك وفقا للتقارير الصادرة من هيئة الارصاد الجوية . 
 
جاء ذلك القرار حفاظًا على سلامة الطلاب وعدم تعرضهم لأي أحداث تنجم عن سوء حالة الأحوال الجوية وإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها مؤكداً علي رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ.
 
وفى السياق كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية تشير لاستمرار اندفاع الهواء البارد من أوروبا يعمل على تكوين السحب الرعدية الممطرة بغزارة على المدن الساحلية تصل للدلتا والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد.
 
 
 
وأكدت هيئة الأرصاد ، ضرورة توخي الحذر في أماكن تساقط الأمطار وعلى قائدى المركبات أخذ الحيطة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الأمطار وتكون الضباب.
 
 

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