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محافظ الجيزة يعلق الدراسة بالفترة المسائية تحسباً لسقوط أمطار

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 10:24 ص
محافظ الجيزة يعلق الدراسة بالفترة المسائية تحسباً لسقوط أمطار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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قرر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة إلغاء الدراسة فى الفترة المسائية اليوم الأربعاء بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية للطلاب والمعلمين تحسباً لهطول الأمطار بعدد من مناطق المحافظة وفقاً لتوقعات هيئة الارصاد الجوية.
 
وفى السياق كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية تشير لاستمرار اندفاع الهواء البارد من أوروبا يعمل على تكوين السحب الرعدية الممطرة بغزارة على المدن الساحلية تصل للدلتا والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد. 
 
وأكدت هيئة الأرصاد ، ضرورة توخي الحذر في أماكن تساقط الأمطار وعلى قائدى المركبات أخذ الحيطة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الأمطار وتكون الضباب.
 
ويشهد اليوم الأربعاء ، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة أحيانا، وطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
 
 

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