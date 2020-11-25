محافظ الجيزة يتفقد مجهودات شفط مياه الأمطار بالمحاور المرورية.. صور

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة ميدانية بعدد من الأحياء لمتابعة مجهودات شفط مياه الامطار من المحاور والشوارع الرئيسية وتسيير الحركة المرورية شملت أحياء العمرانية وجنوب الجيزة والدقى والعجوزة وبولاق الدكرور .

وأشار المحافظ أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل عملها على مدار اليوم وتتخذ كافة الاجراءات التى من شأنها الحفاظ على راحة وسلامة المواطنين مؤكداً على رؤساء الأحياء والمراكز ومسئولى شركة المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة بالتواجد الميدانى ومتابعه رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول .

كما قاد المحافظ اعمال شفط مياه الامطار بمحور 26 يوليو والطريق الدائرى مشددا على نشر المعدات بصورة جيدة تضمن تحقيق اعلى معدلات الانجاز فى لعمل فى ظل تعرض المحافظة لموجه من سقوط الامطار بعددا من القطاعات .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل واللواء ياسر سامى رئيس حى العجوزة .