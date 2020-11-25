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محافظ البحيرة يقرر استمرار تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 06:47 م
محافظ البحيرة يقرر استمرار تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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قرر اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، استمرار تعطيل الدراسة غدا الخميس 26 نوفمبر بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، وذلك لسوء الأحوال الجوية، حفاظاً على سلامة الطلاب، ويستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقاً للاحتياجات التى يحددها مديرى المدارس والإدارات التعليمية.

كانت محافظة البحيرة قد شهدت، طقس سيئ وسقوط أمطار غزيرة على أغلب المدن والمراكز خاصة المناطق الساحلية، وأدى سقوط الأمطار إلى توقف حركة الصيد بمركزى رشيد وادكو نظرا لارتفاع مستوى الأمواج وكذلك توقف الحركة التجارية.

من جانبه، وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية والوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة، وتطهير صفايات المطر والمصارف والترع لاستيعاب أكبر كمية من مياه الأمطار .

وأشار محافظ البحيرة إلى تشكيل غرفة عمليات على مدار الساعة لمراجعة أى أحداث طارئة، وتلقى بلاغات المواطنين وحل الأزمات المتعلقة بالأمطار بشكل فورى .


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