محافظ الإسكندرية يكرم الفائزة بجائزة التميز الحكومى العربى

الاسكندرية جاكلين منير

كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، نهى أحمد السيد، المتوجة بجائزة أفضل موظفة حكومية عربية من قبل اللجنة المنظمة لجائزة التميز الحكومى العربى بالإمارات.

وهنأ المحافظ ، الفائزة بالجائزة، والتى تشغل منصب مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بالديوان العام، معربا عن فخره بكونها أحد موظفى الديوان والتى يجب أن تكون مثال يحتذى به لكافة الموظفين والعاملين فى الدولة المصرية، مؤكدا على ضرورة استمرار تعظيم الأداء فى كافة المؤسسات لتطوير الأداء الحكومى والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

من الجدير بالذكر أنه تم إعلان جوائز الفائزين فى الدورة الأولى من جائزة التميز الحكومى العربى "افتراضيا عبر تقنية " الفيديو كونفرانس"، بمشاركة أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية والتى أطلقتها الإمارات قبل حوالى العام بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وأعلنت استقبال 5000 مشاركة حكومية لاختيار أفضل وزير عربى وأفضل وزارة وأفضل محافظ وغيرهم، وتم استثناء الإمارات من المشاركة للحيادية.