محافظ الإسكندرية : تطبيق الخريطة الجديدة لتنظيم تصريف تراكمات الأمطار

الإسكندرية جاكلين منير

تواجد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، بشارع 25 بمنطقة طوسون التابعة لحى المنتزة تانى، لمتابعة تصريف تراكمات مياه الأمطار بأحد المناطق المتضررة من الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها المحافظة ، لساعات متواصلة منذ فجر اليوم، وذلك بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، واللواء ممدوح نافع رئيس شركة الصوف الصحى بالإسكندرية ، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة المياه .

وأوضح المحافظ أن تراكمات المياه بالمنطقة نتيجة لميول بأعمال رصف الطريق، وامتلاء الشنايش والمطابق بالمياه نظرا للكثافة الشديدة لمياه الأمطار التى تعرضت لها المحافظة ، وتم تدعيم المنطقة ب 14 سيارة شفط، وخلال ساعة سيتم الانتهاء من حل المشكلة .

وطمأن الشريف المواطنين أنه على الرغم من تساقط الأمطار بغزارة متواصلة وشدة النوة من الساعة 3 فجرا حتى 7 صباحا، إلا أن الأمور تسير بصورة طبيعة وحركة وهناك سيولة مرورية فى الشوارع الرئيسية والفرعية ، لافتا إلى أنه من المنتظر أن تتعرض المحافظة فى الساعات القادمة لأمطار شديدة وسيتم التعامل معها وفق الخطة الموضوعة .

ولفت محافظ الإسكندرية إلى أنه تم وضع خريطة جديدة أمس للإسكندرية للتعامل مع بؤر تراكمات الأمطار والمناطق الساخنة، وتصريف المياه ، والتى تساعد فى تنظيم عمليات رفع تراكمات مياه الأمطار من خلال توزيع سيارات الشفط على الأحياء المختلفة بالإسكندرية، وسيتم تزويدها فى حالة الضرورة وكذا الاستعانة بسيارات الشفط من المحافظات المجاورة للمساهمة فى تصريف المياه وإلقائها فى المصبات .