محافظ الإسكندرية: تخصيص مليار جنيه لتصليح البنية التحتية للصرف الصحى بالمحافظة

كتب رامى محيى الدين

قال محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، إنه منذ عام 2015 زادت الأمطار بطريقة غير عادية، وهو ما أدى إلى التفكير فى الحلول وطريقة العلاج وكانت هناك لقاء مع رئيس الوزراء واستمع إلى مشاكلنا واقتراحاتنا، وكانت تعليماته صرف 300 مليون جنيه للصرف الصحى لتطوير منظومة الصرف وتصليح الطلمبات المتعطلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار: ستكون هناك مليار جنيه لتصليح البنية التحتية الخاصة بالصرف الصحى بالمحافظة بنهاية العام، النوة بدأت من الساعة 3 صباحا وبدأت في الشدة بعد صلاة الفجر ولدينا عدة نقاط تتجمع فيها المياه وتعوق حركة المرور وعندما تصعب علينا الأمور ولم تتعطل اليوم أى من الشوارع ولا دقيقة واحدة خلافا لما حدث في النوة السابقة، و لدينا كافة الاستعدادات الازمة لمواجهة المناطق الساخنة التي تتأثر سلبيا بالأمطار.

وأكد أن تعطيل الدراسة وجميعة المصالح الحكومية التابعة للجهاز التنفيذي للمحافظة غدا، كما وجه رسالة إلى نهى السيد الحاصلة على جائزة التميز الحكومى قائلا إنها مجتهدة جدا، ومديرة شاطرة جدا ومتميزة وربنا وفقها لهذه الجائزة وهى تستحق .