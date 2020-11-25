محافظ أسيوط يشهد حفل تسديد رسوم جدية التصالح للدفعة الأولى لعدد 56 أسرة

أسيوط -هيثم البدري

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، حفل تسليم 56 من الأسر المستحقة إيصالات سداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء بقرى مركز أسيوط ضمن المرحلة الأولى لمبادرة "التصالح حياة"، وشهد جانبًا من أعمال الدفع للمستحقين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودى الدخل من خلال المساهمة فى دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية فى القرى الأكثر احتياجًا، جاء ذلك خلال الحفل الذى أقيم بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة .

أوضح محافظ أسيوط، أنه تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لدعم القرى الأكثر احتياجا أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة "التصالح حياة" للمساهمة فى دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء لمحدودى الدخل والأولى بالرعاية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية فى التجمعات الريفية المستهدفة وذلك بالتعاون مع وزارتى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي.

وأشار المحافظ إلى إنه تم حصر 255 حالة بقرى مبادرة حياة كريمة على مستوى المحافظة لم يتقدم أصحابها بسداد رسوم جدية التصالح، واليوم يتم تسديد الرسوم للدفعة الأولى، وتضم 56 حالة بقرى مركز أسيوط، ويتم التسديد تباعًا لباقى الحالات بالقرى الأكثر احتياجًا بمراكز المحافظة، لافتًا إلى أن لجان التنمية المجتمعية مستمرة فى عمل حصر شامل للمستحقين طبقًا للشروط الواردة من وزارة التنمية المحلية فى القرى المستهدفة من مبادرة "حياة كريمة" بمرحلتيها الأولى والثانية حيث يتم حصر وإعداد قوائم للمواطنين الذين سددوا رسوم جدية التصالح لإنهاء باقى إجراءات التصالح ودفع الرسوم الخاصة بهم.