محافظ أسيوط يتفقد وحدة التشخيص عن بعد "العيادة الذكية" بمستشفى الصدر

أسيوط فريق المحافظات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وحدة التشخيص عن بعد "العيادة الذكية" بواسطة تقنية الفيديو كونفرانس بمستشفى الصدر بحى شرق أسيوط والتى تعتبر المحافظة من المحافظات الرائدة فى تنفيذها بعدد 4 مستشفيات مركزية حتى الآن وجارى التوسع فى إنشائها بعدد 6 مستشفيات أخرى بعد انهاء الإجراءات اللازمة للتشغيل.

وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية لتشخيص وعلاج الحالات عن بعد بواسطة مناظرة الحالات مع الاستشاريين والمتخصصين فى كافة التخصصات بمختلف المستشفيات الجامعية والعامة بمحافظات الجمهورية وذلك لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وخاصة للمستشفيات التى يوجد بها عجز فى بعض التخصصات.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والدكتور محمد سيد مرزوق وكيل المديرية والدكتور أسامة حجازى مدير عام الطب الوقائى بالمديرية ومدير القومسيون الطبى والدكتور أحمد سيد مدير المكتب الفنى بالمديرية والدكتور أحمد الشلح منسق عام وحدات التشخيص عن بعد بالمديرية والدكتورة مروة حانى وكيل إدارة مكافحة الأمراض المعدية بالمديرية والدكتور محمد فوزى المشرف العام على مستشفى عزل أبوتيج.

بدأ المحافظ جولته بتفقد العيادات الخارجية للكشف على مستحقى معاش كرامة بالقومسيون الطبى العام والتى خصصتها مديرية الصحة لاستقبال الحالات وتوقيع الكشف الطبى عليهم تسهيلًا لهم وحرصًا على تقديم خدمة متميزة لهم وتوفيرًا للوقت والجهد.

كما تفقد المحافظ وحدة التشخيص عن بعد واستمع إلى شرح من وكيل الوزارة والدكتور أحمد الشلح عن خطوات عمل الوحدة وأهميتها وخطة المديرية للتوسع فى انشاء العديد من الوحدات بمختلف المستشفيات المركزية والعامة بالمحافظة والبدء بتشغيل 4 وحدات بمستشفيات "أسيوط العام – القوصية – أبوتيج – ساحل سليم" تسهيلاً على المواطنين وتخفيف العبء عنهم فى الانتقال إلى بعض المستشفيات المتخصصة بمختلف محافظات الجمهورية وتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى فى أسرع وقت من خلال الاستعانة باكفأ الأطباء والاستشاريين من مختلف مستشفيات الجمهورية المتميزة.

وفى نهاية الجولة عقد الوزير المحافظ اجتماعًا مع وكيل وزارة الصحة وقيادات المديرية ومسئولى الطب الوقائى ومكافحة الأمراض المعدية بالمديرية واطمان على استقرار الأوضاع الصحية بالمحافظة وتوفر الأطقم الطبية بمستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والعامة بالإضافة إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمخازن الرئيسية بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى متابعته المستمرة من خلال الجولات والزيارات الميدانية لمواقع العمل بالمستشفيات المركزية والعامة والوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة سير الأعمال بالإضافة إلى ترأس العديد من حملات التفتيش على مخازن الأدوية والمستشفيات المركزية والعامة بمختلف مراكز المحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها وتوافر الأدوية والفرق الطبية والتأكد من الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حفاظاً على صحة المرضى والعاملين بتلك المستشفيات والمترددين عليها لافتًا إلى تزويد كافة المستشفيات بالإحتياجات والمستلزمات الطبية والأدوية تسهيلًا على المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم وخاصة أقسام الطوارئ والعناية المركزة والعزل وتجهيز مستشفيات الصدر والحميات للتعامل مع حالات الاشتباه فضلاً عن استقبال أى حالات كورونا والتعامل الفورى معها وفقًا لبروتوكولات وزارة الصحة وتنفيذاً لكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشددًا على تزويد المستشفيات بالأطباء المتخصصين وهيئة التمريض وسد الاحتياجات فى بعض التخصصات تلبية لاحتياجات المواطنين وذلك فى إطار خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19 " حفاظاً على حياة المواطنين.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين الالتزام بالقرارات الصادرة الخاصة بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات والالتزام بإرتداء الكمامات معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وخاصة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهى رقم (2135603 / 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 / 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائى بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة او من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقى الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر".



محافظ أسيوط يتفقد وحدة التشخيص عن بعد العيادة الذكية