محافظ أسوان يلتقى مجلس إدارة النادى.. ويؤكد دعمه للفريق الموسم المقبل

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على تذليل العقبات والتحديات أمام مسيرة نادى أسوان الرياضى مع توفير كافة الإمكانيات للإستعداد للموسم القادم فى دورى الأضواء 2020 / 2021 كان هو محور لقاءه بأعضاء مجلس إدارة النادى برئاسة اللواء أحمد سليمان.

وقال محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إنه مستمر فى الوقوف ودعم مسيرة فريق أسوان مع الحرص على تقديم أوجه الرعاية والاستقرار للفريق من خلال التعاون البناء مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لافتاً إلى أنه تم الحصول على مزايا عديدة وخاصة توفير الإقامة والإعاشة مع ملعب قانونى للتدريب بأحد الفنادق المتميزة بالقاهرة إستعداداً لمباريات الدور الأول.

وأشار اللواء عطية، إلى أنه سيتم التنسيق مع وزير الشباب والرياضة من أجل إستضافة مباريات النادى في الدور الأول على ملعب إتحاد الشرطة والتى ستقام جميعها بالقاهرة لتخفيف أعباء ومشقة السفر على لاعبى الفريق والجهاز الفنى ، مطالباً بضرورة التركيز في المرحلة القادمة والأستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية حتى يتبوأ الفريق مركز متقدم في ترتيب جدول الدورى الممتاز بما يتناسب مع تطلعات الجماهير الأسوانية.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد سليمان وأعضاء مجلس الإدارة الشكر لمحافظ أسوان على دعمه المستمر للنادى وحرصه على تحقيق الأهداف المنشودة وفى مقدمتها الأستمرار في مسيرة دورى الأضواء بالشكل الذى يتناسب مع أشهر الإندية الجماهيرية بالصعيد ، مؤكداً على أنه مجلس الإدارة سيعمل بكل إخلاص وتفاني هو والجهاز الفنى الجديد ولاعبى الفريق لتحقيق طموحات جماهير زهرة الجنوب.