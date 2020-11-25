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مجلس جامعة بنها يقرر إعفاءأبناء شهداء الفريق الطبى من المصروفات الدراسية

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 08:29 م
مجلس جامعة بنها يقرر إعفاءأبناء شهداء الفريق الطبى من المصروفات الدراسية الدكتور جمال السعيد - رئيس جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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وافق مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد ، رئيس الجامعة، على الإستجابة لطلب الدكتور مصطفى القاضي ، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بإعفاء أبناء شهداء الفريق الطبى من المصروفات الدراسية بالجامعة.

جاء ذلك خلال مجلس الجامعة، اليوم الأربعاء، في إطار الدور المجتمعي لجامعة بنها ومراعاة البعد الاجتماعي لأسر شهداء الفريق الطبى، وتقديرا وعرفانا بفضلهم  وتضحياتهم في سبيل الوطن ، ومواجهة فيروس كرونا .

فيما قرر عبد الحميد الهجان ، محافظ القليوبية منح العاملين بديوان عام المحافظة ، والوحدات المحلية التابعة لها بكافة مستوياتها ومديريات الخدمات بنطاق المحافظة، فيما عدا مديرية الشئون الصحية والتربية والتعليم وما يتبعها، إجازة استثنائية بالتناوب يوميا فيما بينهم بما يضمن حسن سير العمل بانتظام واضطراد على أن تكون نسبة الحضور اليومية بحد أدنى 50% من قوة العمل وذلك اعتبارًا من غدا الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020، وذلك فى إطار خطة الدولة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وجاء قرار المحافظ بناء على قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بشان خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من اى تداعيات محتملة من فيروس كورونا المستجد ، مشيرا الى أن تكون الإجازة الممنوحة مدفوعة الأجر ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانونا، أو تؤثر على أى مستحقات الموظف المالية.

كما قرر المحافظ، حظر عقد الندوات واللقاءات التى من شانها تجمع المواطنين وجها لوجه بجهات العمل التابعة للمحافظة أو غيرها على أن يتم الاكتفاء بعقدها عن طريق الفيديوكونفرانس والوسائل الالكترونية للحد من انتشار فيروس كورونا.


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