اليوم السابع
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مجلس البلدية بالبحرين يوافق على خفض رسومه على متعدد الزوجات وفئات آخرى

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 10:24 م
مجلس البلدية بالبحرين يوافق على خفض رسومه على متعدد الزوجات وفئات آخرى البحرين- أرشيفة
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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وافق مجلس بلدى الجنوبية بالبحرين على تقرير اللجنة القانونية والمالية والإدارية المتعلق بتخفيض الرسوم البلدية عن بعض الفئات التى ينطبق عليها مفهوم الأسرة البحرينية.

 

وبحسب صحيفة البلاد، فان الفئات المراد استفادتها من قرار تخفيض رسوم البلدية هى: البحرينية المتزوجة من أجنبى، لديها أبناء غير بحرينيين الجنسية، أو ليس لديها أبناء، البحرينية الأرملة والمطلقة ولديها أبناء أو ليس لديها أبناء، البحرينية غير المتزوجة التى تجاوزت الخمسين، تعدد الزوجات إذا كان لكل زوجة مسكن مستقل.

 

وتهدف التوصية بتخفيض الأعباء المعيشية للبحرينيين من خلال الرسوم البلدية المخفضة وخاصة للمرأة ولتتناسب مع احتياجاتهم والسعى لتسخير كافة الامكانيات والموارد للعمل  على الارتقاء بمستوى المعيشة.


البحرين

مجلس بلدى الجنوبية

مجلس بلدى الجنوبية بالبحرين

متعدد الزوجات

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