مترو الأنفاق ينفى توقف حركة القطارات بالخط الأول بسبب سقوط الأمطار

كتب رضا حبيشى

نفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو ما تردد حول توقف حركة القطارات بالخط الأول حلوان المرج الجديدة بسبب سقوط الأمطار نتيجة سوء الأحوال الجوية.



وأكدت الشركة فى بيانها أن هذا الخبر عار تماما من الصحة وأن حركة مترو الأنفاق بخطوط المترو الثلاثة تعمل بانتظام فى الاتجاهين ولا يوجد أى أعطال أو توقف.



وناشدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بتحرى الدقة عند نشر أى أخبار تتعلق بهذا المرفق الذى يخدم ملايين الركاب يوميا والرجوع إلى المركز الإعلامى للشركة للتأكد من أى خبر قبل نشره.