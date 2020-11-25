مترو الأنفاق ينفى توقف حركة القطارات بالخط الأول بسبب سقوط الأمطار

نفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو ما تردد حول توقف حركة القطارات بالخط الأول حلوان المرج الجديدة بسبب سقوط الأمطار نتيجة سوء الأحوال الجوية.
وأكدت الشركة فى بيانها أن هذا الخبر عار تماما من الصحة وأن حركة مترو الأنفاق بخطوط المترو الثلاثة تعمل بانتظام فى الاتجاهين ولا يوجد أى أعطال أو توقف.
وناشدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بتحرى الدقة عند نشر أى أخبار تتعلق بهذا المرفق الذى يخدم ملايين الركاب يوميا والرجوع إلى المركز الإعلامى للشركة للتأكد من أى خبر قبل نشره.
مترو الأنفاق ينفى توقف حركة القطارات بالخط الأول بسبب سقوط الأمطارالأربعاء، 25 نوفمبر 2020 03:04 م
مترو الأنفاق
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نفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو ما تردد حول توقف حركة القطارات بالخط الأول حلوان المرج الجديدة بسبب سقوط الأمطار نتيجة سوء الأحوال الجوية.
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